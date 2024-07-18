الجدول بالأسماء.. كل ما تريد معرفته عن البعثة المصرية في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها.

وتفتتح البعثة المصرية مشوارها في أولمبياد باريس 2024، بمباراة كرة قدم ضد جمهورية الدومنيكان، في السادسة مساء الأربعاء 24 يوليو، وتستمر أولمبياد باريس حتى يوم 11 أغسطس.

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة، في أولمبياد باريس، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

أسماء المصريين المشاركين في أولمبياد باريس

وجاءت أسماء البعثة المصرية في أولمبياد باريس، كالآتي:

ألعاب القوى، 6 لاعبين (5 رجال ولاعبة)، مصطفى الجمل في منافسات إطاحة المطرقة، ومصطفى حسن ومحمد مجدي في منافسات دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى محمود في منافسات رمي الرمح، إسراء عويس في منافسات الوثب الطويل.

كرة القدم، 18 لاعبا أساسياً و4 لاعبين احتياطي وهم: أحمد عيد، محمود صابر، محمد شحاتة، محمد طارق، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، علي محمد، أحمد عاطف، مصطفى سعد، حمزة علاء، كريم محمد، أحمد نبيل كوكا، عمر فايد، بلال مظهر، إبراهيم عادل، زياد كمال، محمد النني، أحمد مصطفى «زيزو».

فيما يأتي الاحتياطي كالآتي، محمد حمدي، أحمد عبد النبي، محمد المغربي، محمد عبده.

كرة اليد، تضم القائمة كل من، إبراهيم المصري، يحي خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحي الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام "دودو"، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، أحمد هشام.

فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطي كل من: خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري.

كرة الطائرة، 12 لاعبا أساسيا ولاعب احتياطي وهم، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد محمد لاعب احتياطي.

كرة الطائرة الشاطئية، دعاء الغباشي، ومروة مجدي.

ألعاب الماء، 15 لاعبا ولاعبة في منافسات السباحة والغطس والسباحة التوقيعي، مها خالد ومحمد فاروق منافسات الغطس 10 متر، وملك الحسين ورامز ضياء في منافسات الغطس مسافة 3 أمتار.

ويضم فريق السباحة التوقيعية 9 لاعبات، 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي وهن: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمي طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، ملك طوسون.

ويشارك في السباحة القصيرة، مروان القماش منافسات 800-1500 متر حرة، لجين عبد الله في منافسات 200 متر حرة.

الشراع، علي بدوي وخلود منسي.

التجديف، عبد الخالق البنا، أحمد خالد، محمد علاء قوطة.

الملاكمة، عمر العوضي منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي منافسات 80 كجم، يمنى عياد منافسات 54 كجم.

تايكوندو، أحمد وائل نصار منافسات 68 كجم، سيف عيسي منافسات 80 كجم، آية شحاته منافسات 67 كجم.

جودو، عبد الرحمن عبد الغني منافسات 81 كجم، يسري سامي منافسات 60 كجم.

مصارعة، في المصارعة الرومانية كل من، مؤمن أحمد وزن 60 كجم، محمد إبراهيم "كيشو" وزن 67 كجم، محمود خالد وزن 77 كجم، محمد مصطفى في 87 كجم، محمد علي وزن 97 كجم، عبد اللطيف محمد منيع وزن 130 كجم، وفي المصارعة الحرة كل من، جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى الدرس وزن 97 كجم، ضياء الدين كمال وزن 125 كجم، وندى مدني في المصارعة النسائية وزن 50 كجم.

رفع الأثقال، كريم كحلة وزن 89 كجم، عبد الرحمن محمد وزن +102 كجم، نعمة سعيد وزن 71 كجم، سارة سمير وزن 81 كجم، حليمة عبد العظيم وزن +81 كجم.

تنس، ميار شريف.

تنس طاولة، عمر عصر منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، محمد البيلي منافسات فردي – فريق، يوسف محمد منافسات الفرق، خالد عصر لاعب احتياطي في الفرق، دينا مشرف في منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، هنا جودة منافسات فردي – فريق، مريم الهضيبي منافسات فريق، يسرا أشرف لاعبة احتياطية في الفريق.

الخماسي الحديث، مهند شعبان، أحمد الجندي، سلمي أيمن، وملك خالد.

السلاح، يشارك في الشيش رجال كل من، محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام، وسلاح الشيش سيدات، يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني، ويشارك في سلاح السيف رجال كل من، زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير، وندى حافظ في سلاح السيف سيدات.

وفي سيف المبارزة رجال يشارك كل من، محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد، وسيدات، ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

الجمباز، الفني عمر العربي وجنا هاني إسماعيل، الإيقاعي يضم الفريق، علياء حازم، جوهاره طارق، أمينة صبيح، فريدة عادل، عبير مدحت، لمار عاصم. وفي الترامبولين اللاعبة ملك حمزة.

الرماية، 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

القوس والسهم، يوسف طلبة منافسات فردي رجال، جني علي منافسات فردي سيدات.

الدراجات، ابتسام زايد منافسات MO أمونيوم، يوسف زكي منافسات Mo أمونيوم.

الفروسية، نائل نصار في منافسات القفز.

الكانوي والكياك، سماء فاروق في منافسات فردي كياك 500م.

جدول البعثة المصرية في أولمبياد باريس

الأربعاء 24 يوليو: في الساعة 6 مساء (كرة قدم) مصر وجمهورية الدومنيكان

الخميس 25 يوليو:

الساعة 10:30 صباحا (القوس والسهم) جنى علي، المرحلة الترتيبية فردي السيدات.

الساعة 3:15 عصرا (القوس والسهم) يوسف طلبة، المرحلة الترتيبية فردي الرجال

الجمعة 26 يوليو: الساعة 9:30 مساء حفل الافتتاح

السبت 27 يوليو:

الساعة 10 صباحا (التجديف) عبد الخالق البنا، فردي M1x رجال

الساعة 11 صباحا (جودو) يسري سامي، دور الـ 64 وزن 60 كجم

الساعة 11 صباحا (السلاح)، في دور الـ64 فردي سيدات المبارزة، ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان.

الساعة 11:25 صباحا (السلاح)، في دور الـ 64 فردي رجال السابر، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ياسين فوزي.

السابعة 12 ظهرا (الجمباز) عمر العربي، في منافسات فردي جمباز إيقاعي

الساعة 12 ظهرا (كرة يد) مصر والمجر

الساعة 12:30 ظهرا (التجديف) محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف

الساعة 1:30 ظهرا (الرماية) هالة الجوهري، في تصفيات 10م مسدس ضغط هواء

الساعة 4:30 عصرا (ملاكمة)، يمنى عياد، في دور الـ32 وزن 54 كجم

الساعة 6 مساء (كرة قدم) مصرو أوزبكستان

الساعة 6 مساء (كرة طائرة) مصر وبولندا

الساعة 6:38 مساء (الملاكمة)، عبد الرحمن عرابي، في دور الـ32 وزن 80 كجم

الأحد 28 يوليو:

الساعة 10:15 صباحا (الرماية)، ريماس خليل ومي مجدي، في تصفيات 10م مسدس قنص

الساعة 10:30 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي سيدات الشيش، يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة ونهى هاني

الساعة 10:30 صباحا (الجمباز)، جنى محمود، في منافسات فردي إيقاعي

الساعة 11 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي رجال المبارزة، محمد السيد، محمد ياسين، محمود السيد، محمود محسن.

الساعة 12 ظهرا (سباحة)، لجين عبد الله، منافسات 200م حرة في التصفيات.

الساعة 12:15 ظهرا (الرماية)، محمد حمدي، في تصفيات 10م مسدس قنص

الساعة 12:16 ظهرا (ملاكمة)، عمر العوضي، في منافسات دور الـ32 وزن 71 كجم

الساعة 1 ظهرا (تنس)، ميار الشريف، في دور أول فردي السيدات

الساعة 5 مساء (كرة طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات

الإثنين 29 يوليو:

الساعة 10 صباحا (السلاح)، ندى حافظ، في دور الـ 64 فردي سيدات السابر

الساعة 10:55 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي رجال الشيش، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام.

الساعة 12 ظهرا (السباحة)، مروان القماش، في تصفيات 800م حرة

الساعة 3 عصرا (كرة يد)، مصر والدنمارك

الثلاثاء 30 يوليو:

الساعة 10 صباحا (كرة طائرة)، مصر وإيطاليا

الساعة 10 صباحا (الرماية)، ماجي العشماوي، في تصفيات منافسات التراب

الساعة 11 صباحا (جودو)، عبد الرحمن عبد الغني، في دور الـ 64 وزن 81 كجم

الساعة 12 ظهرا (طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي إيطاليا

الساعة 1 ظهرا (القوس والسهم)، يوسف طلبة، في دور الـ 64 فردي

الساعة 1:26 ظهرا (القوس والسهم)، جنى علي، في دور الـ64 فردي

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق سيدات المبارزة، منتخب مصر

الساعة 4 عصرا (كرة قدم) مصر وإسبانيا

الأربعاء 31 يوليو:

الساعة 10:30 صباحا (الرماية)، إبراهيم كُريم، في تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال السابر، منتخب مصر

الساعة 8 مساء (كرة يد)، مصر وفرنسا

الخميس 1 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (الشراع)، علي بدوي، منافسات فردي قوارب الليزر

الساعة 12 ظهرا (طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي إسبانيا

الساعة 12 ظهرا (الشراع)، خلود منسي، في منافسات فردي قوارب الليزر

الساعة 12:50 ظهرا (السلاح)، فرق سيدات الشيش - منتخب مصر

الجمعة 2 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، عزمي محيلبة وعمر هشام، في تصفيات سكيت رجال

الساعة 10 صباحا (الرماية)، نور عباس، في تصفيات 25م مسدس ضغط

الساعة 10:30 صباحا (القوس والسهم)، يوسف طلبة وجنى علي، زوجي المختلط

الساعة 11:10 صباحا (ألعاب القوى)، مصطفى الجمل، في تصفيات رمي المطرقة

الساعة 1 ظهرا (الجمباز)، ملك حمزة، في تصفيات الترامبولين

الساعة 1:15 ظهرا (ألعاب القوى)، محمد مجدي ومصطفى عمرو، في تصفيات رمي الجلة

الساعة 2 ظهرا (كرة طائرة)، مصر والبرازيل

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال المبارزة - منتخب مصر

الساعة 10 مساء (كرة يد)، مصر والنرويج

السبت 3 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، أميرة أبو شقة، في تصفيات سكيت

الساعة 12 ظهرا (السباحة)، مروان القماش، في تصفيات 1500م حرة

الأحد 4 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، عمر خالد، في تصفيات 25م مسدس ضغط

الساعة 12 ظهرا (كرة يد) مصر والأرجنتين

الساعة 12:50 ظهرا (السلاح)، فرق رجال الشيش، منتخب مصر

الإثنين 5 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (غطس)، مها عامر، تمهيدي 10م منصة ثابتة

الساعة 3 عصرا (الفروسية)، نائل نصار، في تمهيدي القفز على الحواجز

الساعة 4 عصرا (المصارعة)، مؤمن ربيع، وزن 60 كجم

الساعة 4 عصرا (المصارعة)، عبد اللطيف منيع، وزن 130 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، منافسات الفرق، الروتين التقني (هنا هيكل - ملك طوسون - نادين برسوم - سندس أحمد - سلمى مرعي - مريم أحمد يسري - فريدة عبد الباري - أمينة الفقي – نهال سعفان)

الثلاثاء 6 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (غطس)، محمد فاروق، تمهيدي 3م سلم متحرك

الساعة 11 صباحا (كانوي وكاياك)، سما فاروق، فيتصفيات فردي 500م كاياك

الساعة 11:20 صباحا (ألعاب القوى)، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق، في تصفيات رمي الرمح

الساعة 12:15 صباحا (ألعاب القوى)، إسراء عويس، في تصفيات الوثب العالي

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمد جبر، وزن 97 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، ندى مدني، وزن 50 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمود عبد الرحمن، وزن 77 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، منافسات الفرق، الروتين الحر

الأربعاء 7 أغسطس:

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمد كيشو، وزن 67 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمود متولي، وزن 87 كجم

الساعة 4 عصرا (غطس)، مها خالد، تمهيدي 3م سلم متحرك

الخميس 8 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (تايكوندو)، أحمد نصار، وزن 68 كجم

الساعة 11 صباحا (الجمباز)، علياء صالح، فردي الإيقاعي

الساعة 12 ظهرا (الخماسي الحديث)، أحمد الجندي ومهند شعبان، منافسات السلاح

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، جمال عبد الناصر، وزن 57 كجم

الساعة 3:30 عصرا (الخماسي الحديث)، ملك إسماعيل وسلمى أيمن، في منافسات السلاح

الساعة 6 مساء (دراجات)، يوسف زكي، في سباق أومنيوم

الجمعة 9 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (تايكوندو)، أية شحاتة، وزن 67 كجم

الساعة 10:10 صباحا (تايكوندو)، سيف عيسى، وزن 80 كجم

الساعة 11 صباحا (غطس)، رامز ضياء، تمهيدي 10م منصة ثابتة

الساعة 11 صباحا (الجمباز)، فرق جمباز إيقاعي، منتخب السيدات

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة) عمرو رضا - 74 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، ضياء جودة، وزن 125 كجم

الساعة 4 عصرا (رفع الأثقال)، كريم أبو كحلة، وزن 89 كجم

الساعة 8:30 مساء (رفع الأثقال)، نعمة سعيد، وزن 71 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، هانا هيكل وملك طوسون، زوجي الروتين التقني

السبت 10 أغسطس:

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، مصطفى حسين، حرة وزن 97 كجم

الساعة 5 مساء (رفع الأثقال)، سارة سمير، وزن 81 كجم

الساعة 9:30 مساء (رفع الأثقال)، عبد الرحمن السيد، وزن 102 كجم

الأحد 11 أغسطس:

الساعة 12 ظهرا (الدراجات)، إبتسام زايد، سباق أومنيوم

الساعة 12:30 ظهرا (رفع الأثقال)، حليمة عباس، وزن 81 كجم

الساعة 9 مساء (حفل الختام)

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