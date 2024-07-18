"هيخسر سكور".. ميدو يوجه رسالة نارية لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، بعدما خسر من الأحمر في المباراة الماضية بنتيجة 3\2.

قال ميدو في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": “المباراة الماضية أظهرت أن فريق الأهلي أتقل من بيراميدز، لأن الشكل اللي لعب بيه مدرب بيراميدز كان مفاجئ، لأن الفريق يمتاز بأقوى خط دفاع بسبب طريقة لعبه".

أضاف: "طريقة المباراة الماضية لمدرب بيراميدز، سهلة الأمور بشكل كبير جدا على الأهلي، خاصة في نصف الملعب، لأن الفريق كان بيهاجم وفاتح خطوطه بشكل كبير".

وأتم تصريحاته: "فريق بيراميدز أصبح تحت ضغوط أن لا بد من تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، حتى التعادل لا يفيده، والأهلي هيلعب براحة أكبر، ولكن خلينا نتفق لو بيراميدز لعب بنفس الخطة أو أي مستوى قريب من المباراة الماضية هيخسر سكور".

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