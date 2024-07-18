شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سيراميكا مواليد 2005 يغادران المستشفى وحالة محمد رمضان فى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الثنائى مازن عمر وأنس ماهر لاعبى سيراميكا مواليد 2005، مستشفى الشيخ زايد التخصصى بعد تماثلهما للشفاء بعد تعرضهما لحادث سقوط من أعلى كوبرى المحور مساء السبت الماضى بعد انتهاء تدريبهم الصباحى.

وأكد إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن محمد سامح خرج أول أمس من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته واستقرارها، واليوم سيغادر مازن عمر وأنس ماهر بعد تحسن حالتهما والاطمئنان عليهما".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا: "محمد رمضان لا زال فى العناية المركزة ولكن حالته فى تحسن كبير منذ الخضوع لعملية فى الجمجمة وهناك متابعة دقيقة لحالته".

وكان 4 لاعبين من فريق 2005 بنادى سيراميكا تعرضوا لحادث سيارة عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبى بنادى سيراميكا، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين فى نادى سيراميكا، وتامر عبد الحميد مدير القطاع، بشكل منتظم.