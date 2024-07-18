شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يحطم الرقم القياسى لأسطورة الاسكواش جانشير خان بالتتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصرى الشاب محمد زكريا، إنجازا جديدا للاسكواش المصرى بعدما توج ببطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

وفاز محمد زكريا فى المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6 وبذلك تستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ.

ويعنى هذا الفوز لزكريا أنه أصبح أصغر على الإطلاق متوج بالبطولة، أصغر بثمانية أيام من حامل الرقم القياسى السابق جانشير خان فى عام 1986 وأصغر بـ 28 يومًا من رامى عاشور، آخر شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يفوز بالبطولة، فى عام 2004.

وعلق محمد زكريا على فوزه قائلا: "لقد عملت طوال حياتى من أجل هذه اللحظة، إنها لحظة خاصة للغاية لأن والدى ومدربى هنا وأنا فخور للغاية بهذا الأسبوع، ولكن قبل أن أقول أى شيء، أود أن أقول كم هو رائع بالنسبة لى أن يصل جو يونج إلى هذه المباراة النهائية، لقد تابعته عن كثب منذ البداية ولاحظت أن مستواه تحسن بشكل كبير، يجب أن يكون فخوراً للغاية بالوصول إلى المباراة النهائية.

أضاف: "الفوز بالبطولة دون خسارة أى مباراة هو دليل على مدى العمل الجاد الذى بذلته، الفوز بالبطولة أمام مدربى ووالدى هو أمر خاص للغاية بالنسبة لي".