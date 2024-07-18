شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ محمد زكريا بالتتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للاسكواش برئاسة الاستاذ عاصم خليفة، ومجلس الإدارة، بمناسبة تتويج لاعب المنتخب الوطني للشباب محمد زكريا، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج ابناء مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب "رجال وسيدات"، مشيرا الى ان الاتحاد المصري للاسكواش يسير بخطي ثابتة نحو اعداد جيل جديد وقوي ليكون جاهزا للمنافسة على دورة الالعاب 2028، بالاضافة الى حصد الالقاب والميداليات الدولية والقارية.

وأضاف صبحي أن وصول ثلاثة مصريين إلى الأدوار النهائية للبطولة على مستوي الرجال والسيدات هو أكبر دليل على اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة اللاعبين المصريين في مختلف الرياضات والكشف عن الابطال في مختلف المجالات لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الكبير في المستقبل.

الجدير بالذكر أنه توج محمد زكريا، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، بعد تغلبه على اللاعب الكوري چو يونج نا، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في الأشواط.

كما توجت أمينة عرفي، بلقب السيدات للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز أبو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الأشواط.