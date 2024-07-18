شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء وحيد جمع الزمالك مع بروكسى قبل لقاء كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق بروكسى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر فى مواجهة يخشى الفارس الأبيض من مفاجآتها، خاصة بعد تعادله سلبياً أمام بلدية المحلة فى اللقاء الأخيرة بالدورى.



لقاء وحيد جمع الزمالك وبروكسى

لقاء وحيد جمع الزمالك مع بروكسى

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين الفريقين في كأس مصر، حيث تقابلا من قبل ونجح الزمالك في الفوز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الماضية فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

التقى الزمالك مع بروكسى مرة واحدة وكانت فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر أيضاً وحقق الفارس الأبيض فوزاً صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".