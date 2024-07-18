شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأزمة الأهلى وعبد الله السعيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادى الأهلى بتحمل أتعاب المحاماة فى القضية التى كانت دائرة بين الطرفين، وإلزامه بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

أزمة عبد الله السعيد والأهلي مستمرة منذ 2018 ولم يتم غلقها حتى الآن ووصلت إلى قاعات المحاكم المدنية والدولية، قبل أن يصدر مؤخرا القرار الأخير الصادر لحق اللاعب تجاه الأهلي، ليسدل الستار على أزمة استمرت قرابة 6 سنوات.

ما الذي حدث من بداية الأزمة؟

عبد الله السعيد كان لاعبا في صفوف الأهلي حتى عام 2018، قبل أن يقوم اللاعب بالتفاوض مع إدارة الزمالك الغريم التقليدي لناديه، ويوقع على عقد لمدة موسمين بقيمة 40 مليون جنيه، بعدما رفض اللاعب العرض المالي المقدم له من قبل إدارة الأهلي لتجديد عقده.

بعدها نما إلى علم الأهلي تفاوض عبد الله السعيد مع الزمالك، لاسيما بعد تصريحات نادي الزمالك ورئيسه وقتها مرتضى منصور، بأن النادي على استعداد للإعلان عن صفقة القرن، بعدما كان عبد الله السعيد أحد أبرز اللاعبين في الكرة المصرية في ذلك الوقت، وتحرك مسئولي النادي الأهلي نحو تجديد عقد اللاعب وبالفعل تم الاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسمين والاستمرار مع الفريق الأحمر.

عرض السعيد للبيع

موقف إدارة الأهلي في تجديد عقد عبد الله السعيد لم ينال رضا الجماهير الحمراء، التي شنت هجوما ضاريا على الإدارة بسبب تجديد عقد لاعب أقدم على خطوة التوقيع لغريم ناديه التقليدي بدون احترام رغبة ناديه وجماهيره في الإبقاء عليه أو تقديم تضحيات من أجل الاستمرار وتحرك بحثا عن إشباع طموحاته المالية، وبناءا عليه قررت الإدارة الحمراء عرض اللاعب للبيع، لتفادي الصدام مع جماهيرها ورد فعل على موقف اللاعب في التوقيع للغريم.

فنلندا محطة مؤقتة للسعيد

انضم عبد الله السعيد إلى نادي كوبيون بالوسيورا الفنلندي فيما بعد ، بعد قرار تجميده من قبل إدارة الأهلي ورفض مشاركته في المباريات، ولكن سمحت له الإدارة بالانتقال للنادي الفنلندي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، ولم يتقاض أية مبالغ مالية نظير الموافقة على رحيل السعيد، وتم خصم شهرين من قيمة عقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

عرض سعودي لضم السعيد

الأهلي السعودي قدم عرضا لشراء عبد الله السعيد في الميركاتو الصيفي لموسم 2018 / 2019 وحصل على خدمات اللاعب مقابل دفع مبلغ 2 مليون دولار، وانضم اللاعب إلى النادي السعودي، في المقابل وضع مسئولي القلعة الحمراء شرطا جزائيا في عقد السعيد يمنعه من اللعب لأي نادي في مصر إلا بعد سداد مبلغ مليوني دولار.

العودة إلى مصر من بوابة بيراميدز

في يناير 2019 أعلن نادي الأهلي السعودي فسخ عقده مع عبد الله السعيد وانضم اللاعب إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، ولم يسدد المبلغ المتفق عليه في عقده مع الأهلي السعودي باعتبار أن النادي السعودي فسخ عقد اللاعب ورحل بشكل مجاني إلى بيراميدز، حيث انضم في خلال 24 ساعة من الأهلي السعودي إلى بيراميدز وتم قيده سريعا ولعب مباراته الأهلي مع بيراميدز أمام الأهلي بالدوري والتي فاز فيها الفريق السماوي بهدفين لهدف وشهدت تسجيل السعيد أحد هدفي بيراميدز في هذا اللقاء.

ماذا فعل الأهلي؟

بدأ الأهلي التحرك للبحث عن حقوقه في الحصول على مبلغ مليوني دولار وقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد عبد الله السعيد للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي، وجاء رد فيفا بأنه الأمر لا يعنيه لأنه نزاع داخلي بين الأهلي والسعيد والمختص به الاتحاد المصري باعتباره الاتحاد المحلي.

وتقدم الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادٍ مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي.

ورفض اتحاد الكرة التدخل في أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد وأرجع سبب عدم أحقيته في التدخل إلى البند الثامن من العقد، الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي وأهلي جدة السعودي والذى ينص على أنه حال نشوب أي نزاع فإن الفيفا هي الجهة الوحيدة التي يحق لها الفصل في هذا النزاع.

هل توقف الأهلي عن هذا الحد؟

الأهلي رفع شكوى ضد عبد الله السعيد في المحكمة الرياضية المصرية "مركز التسوية والتحكيم الرياضي"، والتي أصدرت حكما بإلزام عبد الله السعيد بسداد قيمة الشرط الجزائي للأهلي.

وحصل الأهلي بعدها على حكم بتجميد أرصدة عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، بسبب أزمة عودته لمصر بخلاف ما نص عليه عقد بيعه لصفوف أهلي جدة السعودي، قبل عدة مواسم.

وبناء عليه، قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، تنفيذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدفع اللاعب مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

موقف عبد الله السعيد بعد الحكم؟

تحرك عبد الله السعيد والمحامي الخاص بهد ولجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حيث رفع اللاعب دعوى ضد الأهلي أمامها اعتراضا على قرار مركز التسوية والتحكيم بالحجز على ممتلكاته، ومن جانبه تقدم الأهلي بطعن على شكوى اللاعب، من أجل الدفاع عن حقوقه ضد اللاعب، باعتباره أخل بالاتفاق المبرم في العقد الثلاثي، وانضم لفريق مصري خلال الثلاث سنوات المحددة، ومطالبته بدفع 2 مليون دولار.

كما رفع محامي السعيد شكوى أمام المحاكم المدنية يطالب بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أرصدة موكله بحجة بطلان إجراءات الحجز وعدم دستورية المواد التى استند عليها النادى الأهلى وبجانب بطلان أمر التنفيذ فى المحكمة، بخلاف أن القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم غير نهائي وأن تلك المحكمة غير معترف بها دوليا.

كاس تنصف السعيد

وقررت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم، وإلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف التقاضي ودفع 10 ألف فرنك سويسري لصالح عبد الله السعيد، وبعدها تم رفع الحجز على أرصدة السعيد في البنوك، ليقوم محامي اللاعب بتقديم شكوى جديدة الأهلي أمام "كاس" للمطالبة بتعويض من الأهلي على الأضرار التي لحقت بموكله، وجاء حكم المحكمة الرياضية بتغريم الأهلي أتعاب التقاضي والبالغة 70 ألف دولار أمريكي أي ما يتجاوز 3 ملايين جنيه مصري.

ختاما أصدرت المحكمة الرياضية قرارا بتغريم الأهلي ثمن الأتعاب الخاصة بالنزاع الذي دار بين الطرفين على مدار 6 أعوام، فيما لم يخرج الأهلي حتى الآن ليوضح موقفه في القضية التي شهدت جدلا واسعا على مدار السنوات الماضية وتم تداولها في المحاكم والإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويسدل الفصل الأخير في هذا النزاع بين الطرفين.