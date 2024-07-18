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محمد إيهاب بعد اتهامه بتناول مواد محظورة: مكيدة واتجاه لإعادة تحليل العينة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 18 يوليو 2024 11:02 ص

علق محمد ايهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبى، على إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ثبوت مواد محظورة فى عينة أولمبياد ريو دى جانيرو، قائلا: "متأكد إنها مكيدة وسيظهر الحق قريبا".

وأضاف محمد إيهاب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه ينتظر إخطار اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال بشكل رسمى من أجل التحرك لإعادة تحليل العينة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 و حتى 2022  كان داخل برنامج فحص المنشطات والتحاليل سليمة .

وتابع إيهاب، "توقيت إظهار العينة قبل أولمبياد باريس 2024 الغرض منه لفت أنظار الرأي العام وتعطيلي عن الوقوف علي منصة التتويج".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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