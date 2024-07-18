شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بعد اتهامه بتناول مواد محظورة: مكيدة واتجاه لإعادة تحليل العينة والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد ايهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبى، على إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ثبوت مواد محظورة فى عينة أولمبياد ريو دى جانيرو، قائلا: "متأكد إنها مكيدة وسيظهر الحق قريبا".

وأضاف محمد إيهاب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه ينتظر إخطار اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال بشكل رسمى من أجل التحرك لإعادة تحليل العينة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 و حتى 2022 كان داخل برنامج فحص المنشطات والتحاليل سليمة .

وتابع إيهاب، "توقيت إظهار العينة قبل أولمبياد باريس 2024 الغرض منه لفت أنظار الرأي العام وتعطيلي عن الوقوف علي منصة التتويج".