شكرا لقرائتكم خبر عن دورى 2024 –2025 –حائر بين نظام المحترفين.. والنظام المعتاد بسبب كثرة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تواجه الدوري الممتاز الموسم المقبل 2024 – 2025 ، بسبب النظام الذي سيتم لعب به الموسم القادم وهناك محاولات و اجتماعات للرابطة مع الأندية بشكل ودي للوصول لأفضل الحلول من أجل إنتظام المسابقة وإنطلاقها في أغسطس وإنتهائها في مايو أو يونيو على أقصى تقدير .



-السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيلعب الدوري الموسم المقبل بشكله المعتاد وهو دوري من 18 فريق بنظام الدورين ، ولكن يواجه هذا النظام عدة أزمات تترتب في كثرة الإرتباطات الموسم المقبل إلى جانب إنتهاء بطولة الدورى على أقصى تقدير في أغسطس المقبل .

-اللعب بنظام دوري المحترفين

بينما هناك إقتراح آخر وهو الأقرب حتى الآن وهو اللعب بنظام دوري من دور واحد مشابه لدوري المحترفين الذى تم تطبيقه في القسم الثاني ، وذلك من أجل إنطلاق المسابقة في سبتمبر و إنتهائها في مايو المقبل ، على أن يعود الدوري بعدها لشكله الطبيعي في الموسم بعد القادم.