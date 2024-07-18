اخبار الرياضه

دورى 2024 –2025 –حائر بين نظام المحترفين.. والنظام المعتاد بسبب كثرة البطولات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دورى 2024 –2025 –حائر بين نظام المحترفين.. والنظام المعتاد بسبب كثرة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تواجه الدوري الممتاز الموسم المقبل 2024 – 2025 ، بسبب النظام الذي سيتم لعب به الموسم القادم وهناك محاولات و اجتماعات للرابطة مع الأندية بشكل ودي للوصول لأفضل الحلول من أجل إنتظام المسابقة وإنطلاقها في أغسطس وإنتهائها في مايو أو يونيو على أقصى تقدير .

-لعب الدوري بشكله المعتاد


-السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيلعب الدوري الموسم المقبل بشكله المعتاد وهو دوري من 18 فريق بنظام الدورين ، ولكن يواجه هذا النظام عدة أزمات تترتب في كثرة الإرتباطات الموسم المقبل إلى جانب إنتهاء بطولة الدورى على أقصى تقدير في أغسطس المقبل .

-اللعب بنظام دوري المحترفين 

بينما هناك إقتراح آخر وهو الأقرب حتى الآن وهو اللعب بنظام دوري من دور واحد مشابه لدوري المحترفين الذى تم تطبيقه في القسم الثاني ، وذلك من أجل إنطلاق المسابقة في سبتمبر و إنتهائها في مايو المقبل ، على أن يعود الدوري بعدها لشكله الطبيعي في الموسم بعد القادم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements