شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس ..حسنى فؤاد رئيسا لبعثة تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب تنس الطاولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الاولمبية التي تقام بباريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل ، وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اختيار حسنى فؤاد نائب رئيس الاتحاد ، كرئيسا لبعثة المنتخب المقرر مشاركته في البطولة.

ويشارك الطاولة بقائمة تضم 4 لاعبين و 4 لاعبات، هم كلا من محمد البيلى ، عمر عصر، خالد عصر، يوسف عبد العزيز، و دينا مشرف، يسرا حلمى، هنا جودة، مريم الهضيبى.

حدد مسئولو اتحاد تنس الطاولة ، برئاسة معتز عاشور، موعد سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وأكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة ، أن المنتخب يعكسر حاليا فى ألمانيا، ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى باريس من المانيا يوم 24 يوليو الجارى للمشاركة في البطولة.