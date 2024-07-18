شبانة يوجه رسالة لبيراميدز ويعلق على أزمة أسعار التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة الأسعار التي تم إعلانها لمباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة في طولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إنه وبالرغم من أن تحديد أسعار التذاكر هو حق أصيل لأي نادي منظم لأي مباراة بالدوري لكن يجب مراعاة الجماهير في التكلفة.

وأضاف شبانة بأن مقارنة سعر تذكرة المباراة بأسعار مباريات أخرى كانت أكثر أهمية وشعبية ستجدها أغلى بكثير.

وأكمل شبانة بأن واقعة أسعار التذاكر المرتفعة سلطت الضوء على تلك الثغرة بحيث ستفتح المجال أمام كل الأندية غير الجماهيرية برفع أسعار التذاكر أمام الفرق الجماهيرية حتى تقلل عدد حضور جماهير منافسيها .. مشيرًا إلى ضرورة تدخل اتحاد الكرة في الموسم المقبل لسن قوانين تحدد سعر أقصى للتذكره.

وأتم شبانة موجها رسالة إلى مسئولي بيراميدز بأنه إذا كان هدفكم الربح المادي من وراء المباراة فلتمنحوا جماهير الأهلي السعة الكاملة للإستاد وستحضر كلها لتملئه مهما كان سعر التذاكر.

وسخر شبانة من المبالغة فى الأسعار قائلا: إذا كنت رايح مصيف اعتقد هيكون أرخص من تذكرة هذه المباراة !