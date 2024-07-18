يوفنتوس يعلن رحيل نجمه الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا رحيل نجم الوسط الفرنسي ادريان راديو عن صفوف السيدة العجوز بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي وعدم تجديد التعاقد.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد دخل في مفاوضات خلال الأيام الماضية من أجل تجديد التعاقد مع ادريان رابيو مع زيادة قيمة تعاقده إلا أن النجم الفرنسي رفض العرض الذي تقدم به نادي يوفنتوس وبالتالي انتهت المفاوضات بين الطرفين بالفشل ورحيل ادريان رابيو عن يوفنتوس كلاعب حر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو ان ادريان رابيو يرغب خلال الأيام القادمة في النظر في مجموعة من العروض التي تقدمت بها عدة اندية للتعاقد معه منها نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأشار فابريزو رومانو إلى أن عرض يوفنتوس وصل إلى ٧ ملايين يورو سنويا خالصة الضرائب وهو العرض الذي يعد رائعا من جانب إدارة يوفنتوس إلا أن اللاعب لم يمنح موافقته على العرض.

من ناحية أخرى أكدت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي ليفربول الإنجليزي يرغب أيضا في التعاقد مع ادريان رابيو من اجل تدعيم وسط ملعب الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها رابيو والمقابل المادي المناسب الذي سيحصل عليه كلاعب حر.