كيفين ماجنسون يودع فريق هاس للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فريق هاس لسباقات الفورميلا وان انتهاء تعاقده مع سائق الفريق الحالي الدانماركي كيفين ماجنسون بنهاية الموسم الحالي لبطولة العالم للفورميلا وان.

ويعد كيفين ماجنسون هو أكثر السائقين قيادة لسيارات فريق هاس في سباقات الفورميلا وان حيث سبق له المشاركة في ١٣٥ سباق باسم فريق هاس من أصل ١٧٥ سباق شارك فيها طوال مسيرته في سباقات الفورميلا وان حيث سبق له اللعب لفريقي رينو ومكلارين .

و التعاقد الحالي لكيفين ماجنسون هو تعاقده الثاني مع فريق هاس حيث سبق له مغادرة الفريق عام ٢٠٢٠ قبل ان يعود قبل بداية الموسم لسباقات الفورميلا وان عام ٢٠٢٢ بعدما قام فريق هاس بفسخ التعاقد مع السائق الروسي نيكيتا مازيبين على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية وكانت بداية كيفين ماجنسون جيدة مع فريق هاس عام ٢٠٢٢ الا انه ومنذ عام ٢٠٢٣ وتعاقد هاس مع السائق نيكو هولكينبيرج ظل كيفين ماجنسون في ظل هولكينبيرج حيث حصد هولكينبيرج حوالي ٧٥ % من النقاط التي يحققها فريق هاس إلى جانب نجاحه في الحصول على أفضل مراكز لفريق هاس وعلى سبيل المثال تحقيقه المركز السادس في اخر جولة من سباقات الفورميلا وان على حلبة سيلفرستون .

ومع اقتراب نهاية موسم ٢٠٢٤ لبطولة العالم للفورميلا وان اختار نيكو هولكينبيرج الانتقال إلى فريق اودي الذي سيشارك في موسم ٢٠٢٥ و بالتالي فقد تعاقد فريق هاس مع السائق الشاب اوليفر بيرمان ليحل محل نيكو هولكينبيرج الا ان كثرة المشاكل التي آثارها كيفين ماجنسون في سباقات بطولة العالم هذا العام وتعرضه للعديد من الجزاءات جعل إدارة هاس تقرر إنهاء العلاقة مع ماجنسون والتعاقد مع سائق اخر رجحت التقارير انه استيبان اوكون سائق فريق ويليامز .