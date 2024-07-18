كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي برحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة في حال وصول عرض مادي مرضي للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إستطلعت رأي كولر حول موقفه من التمسك بأفشة أو الموافقة على رحيله للاحتراف في ظل العروض العربية المقدمة له.

وأكمل شبانة بأن كولر فسر موافقته على رحيل اللاعب بالرغم من تألقه بسبب كثرة اعتراضاته على قلة مشاركاته ومطالبته دائما بالمشاركة أساسيا وهو ما يصعب تنفيذه في ظل وجود لاعبين آخرين متألقين أيضا بالفريق.