لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي تعاقب نادي الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم حزمة عقوبات جديدة ضد نادي الهلال السعودي بسبب بعض المخالفات في مواجهة سباهان بدوري أبطال آسيا النسخة الماضية.

وجاءت العقوبات ضد الهلال كالأتي:

تغريم نادي الهلال 20 ألف دولار وفقا للمادة 71/1 وذلك لعدم تجهيز الغرفة الطبية في مباراة سباهان الإيراني 22 فبراير 2024، وتغريمه كذلك اثر دخول 4 مسؤولين أرضية الملعب دون بطاقات رسمية.

معاقبة النادي على رمي الجماهير قوارير مياه بمبلغ اجمالي 16,750 ألف دولار وذلك خلال لقاء الهلال سباهان 22 فبراير 2024 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024.

تغريم نادي الهلال 10 الاف دولار وذلك لامتناع اللاعب سالم الدوسري عن اللقاء الإعلامي عقب لقاء العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2023/2024.