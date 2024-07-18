تطورات إصابة محمود متولي في الاهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن تطورات إصابة محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية: “محمود متولي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وذلك أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة”.

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وأضاف: “محمود متولي خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي على هامش المران الجماعي”.

واختتم: “محمود متولي تأكد غيابه عن مباراة الاهلي والأولمنيوم القادمة، والمقرر لها الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق الفوز أول أمس على فريق مودرن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة، فيما يحتل بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها من 28 مباراة.