فيفا يعلن تصنيف المنتخبات.. ثبات مصر ومفاجأة فنزويلا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر يوليو، والذي شهد ثبات مصر في المركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا.

واحتفظت الأرجنتين بصدارة تصنيف المنتخبات على مستوى العالم، فيما حلت المغرب في المركز الأول إفريقيًا وعربيًا، بينما حلت في المركز الـ14 عالميًا.

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وجاءت السنغال في المركز الثالث إفريقيًا والـ19 عالميًا، فيما سجلت فنزويلا أكبر عدد من الصعود في المراكز، حيث صعدت 17 مركزًا، بينما تراجعت التشيك 13 مركز.

وصعد منتخب إسبانيا خمس مراكز، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا الأخير بالفوز على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف.

وجاء تصنيف أفضل عشر منتخبات كالتالي..

الأرجنتين

فرنسا

إسبانيا

إنجلترا

البرازيل

بلجيكا

هولندا

البرتغال

كولومبيا

إيطاليا

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس أمم أوروبا بالفوز على نظيره إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين لهدف، فيما توج منتخب الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا بالفوز على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية بهدف دون رد.