7 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بروكسي بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويتوقع أن يُجري البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 7 تغييرات في تشكيل مباراة اليوم لمباراة بروكسي، والذي قد يشهد الدفع بحمد فتوح بعد العودة من الإصابة، كما قد يظهر في مباراة اليوم كل من عمر جابر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي ويوسف إبراهيم.

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ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

في خط الوسط: ناصر ماهر- نبيل عماد – عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم – جمال موتيابا.

وتأهل 14 فريقًا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم كالتالي سيراميكا كليوباترا – سموحة – زد إف سي – الترسانة – طلائع الجيش – المصري البورسعيدي – الإسماعيلي – البنك الأهلي – الجونة – فاركو – إنبي – مودرن سبورت – أبو قير للأسمدة – بيراميدز، فيما تتبقى مبارتي الاهلي ضد الأولمنيوم والزمالك ضد بروكسي.