مصر تحفظ موقعها وقفزة إسبانية.. فيفا يعلن التصنيف الجديد للمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد للمنتخبات، عن شهر يوليو الجاري، وشهد استمرار منتخب مصر في نفس المركز العالمي والأفريقي.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بصدارة التصنيف العالمي في التصنيف، عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024، بينما ظل منتخب مصر في المركز 36 عالميًا والثالث أفريقيًا.

وفي المقابل، احتل منتخب المغرب المركز الأول قاريًا وتراجع إلى المركز 14 عالميًا، كما أصبحت السنغال الثاني أفريقيًا و19 عالميًا.

وحصد منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 العدد الأكبر من النقاط بـ 105.75، وقفز 5 مراكز في تصنيف فيفا لشهر يوليو.

كما شهد التصنيف تسجيل منتخب فنزويلا أكبر عدد من الصعود في المراكز، بالتقدم 17 مركزًا، بينما تراجعت التشيك 13 مركزًا إلى الخلف.

وإليكم ترتيب الـ 10 الأوائل على العالم:

1- الأرجنتين.

2- فرنسا.

3- إسبانيا (قفزت 5 مراكز).

4- إنجلترا (تقدمت مركزًا).

5- البرازيل (تراجعت مركزًا).

6- بلجيكا (تراجعت 3 مراكز).

7- هولندا.

8- البرتغال (تراجعت مركزين).

9- كولومبيا (قفزت 3 مراكز).

10- إيطاليا.

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