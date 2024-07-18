"بفعل فاعل".. ماذا قال لاعب الزمالك الأسبق عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق بشير التابعي لاعب الزمالك الأسبق، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد قرار اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات برفع الإيقاف عن اللاعب.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "قضية رمضان صبحي بفعل فاعل، وذلك لمنع اللاعب من الانتقال إلى الزمالك".

وأضاف: "الجميع يعلم من يقف خلف ذلك، والأهلي لا ينسى ما فعله رمضان صبحي برفض البقاء والانتقال إلى بيراميدز".

ويمكن الإطلاع على القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي، من هنا.

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