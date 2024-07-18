عودة فتوح والقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بروكسي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الخميس الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره بروكسي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره بروكسي، في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة بروكسي، خلال المران الأخير أمس الأربعاء.

ووفقا للمران، شوف يشهد تشكيل نادي الزمالك في مواجهة اليوم، عودة القوة الضاربة وفي مقدمتهم أحمد فتوح، الذي ابتعد عن المباريات في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط: ناصر ماهر- نبيل عماد - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - جمال موتيابا.

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