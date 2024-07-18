من يستكمل إنجاز فريال أشرف؟.. تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، التي تقام خلال الفترة من 24 يوليو حتى 11 أغسطس.

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا، ويمكن الإطلاع على تفاصيل جميع المشاركين من هنا.

وعلى مدار تاريخ دورة الألعاب الأولمبية، شاركت مصر في 22 دورة من أصل 32، وتأتي مصر في الترتيب 53 عالميا، وحصلت مصر على 38 ميدالية مقسمة كالآتي، 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

وتتفوق مصر في رفع الأثقال بواقع 14 ميدالية، فيما حصدت 8 ميداليات في المصارعة، و4 في الملاكمة، و4 في التايكوندو، و2 في الجودو، و2 في الغطس، و2 في الكاراتيه، و1 في السلاح، و1 في الخماسي الحديث.

ولم تفز مصر بأولى ميدالياتها، سوى بعد 4 محاولات، وتشارك مصر في الأولمبياد منذ 1912، لكنها حصد الميدالية في أولمبياد أمستردام 1928، وحصل اللاعب السيد نصير على ذهبيتين في رفع الأثقال، واللاعب إبراهيم مصطفى في المصارعة، وفضية وبرونزية للاعب فريد سميكة في الغطس.

وبعد 8 سنوات في أولمبياد بارلين 1936، حقق خضر التوني الذهبية في الرفع، متفوقا على منافسه الألماني.

وفي أولمبياد لندن 1948، حققت مصر ذهبيتين، من نصيب، محمود فياض وإبراهيم فياض، وفضية للاعب عطية حمودة، وحققت المصارعة ميدالية فضية للاعب محمود حسن علي وبرونزية للاعب إبراهيم عرابي.

وانتظرت مصر 56 عاما، لتحصل على ذهبية جديدة في الأولمبياد، فمنذ ذهبتي شمس وفياض، لم تفز مصر بأي ميدالية ذهبية في الأولمبياد، حتى تمكن كرم جابر من الفوز بذهبية المصارعة الرومانية في أولمبياد أثينا 2004.

وفي النسخة السابقة من الأولمبياد طوكيو 2020، تمكنت فريال أشرف من الفوز بالذهبية الغائبة منذ 16 عاما، وحققت الميدالية في الكاراتيه، كما حققت مصر الميداليات التالية، ميدالية فضية للاعب أحمد الجندي فى الخماسي الحديث للرجال، ميدالية برونزية للاعبة جيانا فاروق في الكاراتيه، ميدالية برونزية للاعب محمد إبراهيم كيشو فى المصارعة يونانية رومانيةـ ميدالتين برونزية لكلا من هداية ملاك و سيف عيسى فى التايكوندو.

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