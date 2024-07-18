"رغم ارتفاع سعرها".. نفاذ تذاكر الدرجة الثالثة لجمهور الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نفدت تذاكر الدرجة الثالثة الخاصة بجماهير النادي الأهلي، استعدادا لمواجه بيراميدز يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت شركة تذكرتي، طرح تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز، للبيع أمس الأربعاء، مع ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ وجاء كالتالي:

- 200 جنيه للدرجة الثالثة

- 2000 جنيه للدرجة الأولى

- 5000 جنيه لكبار الزوار

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، حيث حرصت الجماهير الحمراء على شراء التذاكر رغم ارتفاع سعرها، لمؤازرة الفريق في المباراة الهامة، للاقتراب من صدارة الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز في الجولة قبل الماضية لبطولة الدوري المصري، بنتيجة (3\2) خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري، برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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