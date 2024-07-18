تكريم خاص للجودو المصري في منزل السفير الياباني (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت السفارة اليابانية في القاهرة حفل تكريم لبعثة المنتخب الوطني للجودو المقرر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد الحفل حضور مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومحمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات القومية، بالإضافة للاعبي المنتخب المتأهلين لأولمبياد باريس يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، والمدير الفني الياباني إيزومي هيروشي.

وحرص السفير الياباني أوكا هيروشي على منح مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وسام السفير الياباني وهو تكريم من نوعا خاص، نظير المجهودات التي قام بها خلال الفترة الماضية للنهوض بالجودو المصري وبمستوى المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية.

ووسام السفير الياباني هو تكريم خاص يُمنح لأول مرة في على المستوى الرياضي، ويعبر بشكل كبير عن حجم تقدير السفارة اليابانية لمجهودات مرزوق علي والاتحاد المصري في النهوض بلعبة الجودو ذات الأصول اليابانية.

ومن جانبه وجه مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، الشكر إلى السفير الياباني السيد أوكا هيروشي، مشيدا بحجم الاهتمام والتعاون بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف في الأساس إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير الجودو المصري ورفع مستوى المنتخبات الوطنية وإعتلاء منصات التتويج العالمية والقارية.

وقال بطل الجودو الأسطوري محمد رشوان، أن استقبال الخليج 365 المصري في منزل السفير الياباني كان على أعلى مستوى، وأن الأجواء كانت مثالية، مشيدا بالتكريم الذي حصل عليه مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري، خاصة وأن التكريم تمنحه وزارة الخارجية اليابانية لأول مرة لشخصية رياضية.

ويستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم كل من يسري سامي في وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كجم.

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