تطوير مراكز شباب الإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة االشباب والرياضة بالإسكندرية أن المحافظة تعلن بدء أعمال تطوير مراكز شباب عروس البحر ضمن خطة الوزارة لتطوير 1056 مركز شباب ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابعت بأن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شدد على انتهاء كافة أعمال التطوير الشامل وفق أفضل المعايير وفى توقيتات محددة

وكانت قد بدأت وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير الشامل والإنشاء الجديد لعدد 1056 مركز شباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروعات الشبابية والرياضية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبفضل توجيهات القيادة السياسية حقتت طفرة غير مسبوقة فى مختلف مسارات التنمية الشاملة فى مصر ، مشيراً أن المبادرة استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى التطوير الشامل والمتكامل للبنية الشبابية والرياضية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على جميع المختصين بتنفيذ مراحل المبادرة بضرورة استمرار الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية عالية المستوى ووفق جدول زمني يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى توقيتات محددة وذلك فى ضوء انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى تضمنت الانتهاء من إنشاء جديد وتطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب.