مصر في المجموعة الثانية.. نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم الخميس قرعة منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد بالقاهرة، ويشارك منتخب مصر في البطولة وأقيمت القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، عن طريق الأونلاين مع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية والبرازيل في المجموعة الأولى، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب الهند والبرتغال وتشيلي.

أما المجموعة الأولى فتضم منتخب البرازيل حامل اللقب واليابان وفرنسا وأمريكا، ويبحث منتخب مصر عن الفوز باللقب للمرة الأولى بعد خسارة اللقب الأول أمام البرازيل.

أقيمت النسخة الأولى لبطولة بطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022 وتقام البطولة للمرة الثانية في مصر 2024 وبعد نجاح تنظيم البطولة الأولى، وستقام منافسات البطولة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر القرعة اليوم الدكتور عادل إبراهيم المشرف على منتخب مصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ووائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة، ومحمد فرج كابتن منتخب مصر و مندوب عن اللجنة البارالمبية المصرية .

وتقام بطولة بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد 2024 خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر المقبل، وتقام البطولة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.