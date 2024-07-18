طلب عاجل من كولر في الاهلي

كشف أحمد حسن، نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن طلب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بشان الصفقات الجديدة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كولر يطالب إدارة الكرة بسرعة إتمام الصفقات ويشكو من البطء في التعاقدات”.

اقرأ أيضًا: تعليق مثير من الغندور على أسعار تذاكر مباراة الاهلي وبيراميدز

ودخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يحسم سوى صفقة اللاعب القطري يوسف أيمن لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الأولمنيوم غدًا الجمعة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق مودرن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.