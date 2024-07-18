صدام محتمل بين اتحاد الكرة والكاف.. تفاصيل

بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وذلك بشأن تضارب مواعيد السوبر المصري و الأجندة الدولية في إفريقيا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل موعدًا لخوض السوبر المصري في الإمارات والذي يشهد مشاركة أربعة أندية مصرية وهم بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وفريق يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة.

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في الوقت ذاته حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الفترة ما بين 7 إلى 15 أكتوبر المقبل موعدًا للأجندة الدولية، حيث سيلعب منتخب مصر امام موريتانيا في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم عام 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

وكان النادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري الأخير الذي لعب في الإمارات، وذلك بعد فوزه على نظيره بيراميدز في المباراة النهائية.