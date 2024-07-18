100 الف دولار غرامة على الاتحاد السعودي بسبب الأهلي والزمالك

تسببت مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والتي لعبت في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس الماضي في توقيع غرامة على الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل الاتحاد الآسيوي.

وحقق المارد الأحمر الفوز على نظيره الزمالك بهدفين دون رد أحرزهما أفشة وإمام عاشور في مباراة السوبر المصري التي لعبت على الأراضي السعودية.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد السعودي مبلغ 100 الف دولار، وذلك بسبب مخالفة المادة 2-13 التي تحكم المباريات الدولية، وهي عدم رفع تقرير عن مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الاهلي والزمالك التي لعبت في مارس الماضي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل موعدًا لخوض السوبر المصري الجديد في الإمارات والذي يشهد مشاركة أربعة أندية مصرية وهم بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وفريق يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة.