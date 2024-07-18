"فوز داخلي وخارجي".. محامي عبدالله السعيد يكشف ما تكبده الأهلي والعقوبة المنتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف هاني زهران، محامي عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك، تفاصيل حصوله على حكم ضد النادي الأهلي، بتعويض مالي.

وقال محامي عبدالله السعيد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حصلنا على عدة أحكام داخل وخارج مصر، وحصلنا على أحكام برفع الحجز عن أموال عبدالله السعيد داخل مصر، وخارجياً فزنا بالاستئناف ضد النادي الأهلي".

أضاف: "حصلنا على تعويض قدره 19 ألف و500 فرانك سويسري من يناير 2023، وفي نوفمبر 2023 حصلنا على حكم من محكمة التحكيم الرياضي بتعويض عبدالله السعيد 10 آلاف فرانك سويسري إضافي وتحمل الأهلي 70% من قيمة المصاريف التي تكبدها عبدالله السعيد في الإجراءات الخاصة بالتحكيم وأتعاب المحاماة".

وأوضح: "محكمة كاس أرسلت خطاب منذ يومين لتحديد نصيب كل طرف من هذا المبلغ، وبالتالي ما يجب على الأهلي تحمله هو 63 ألف فرانك سويسري (ما يعادل 3.5 مليون جنيه مصر) تقريباً وهذه أحكام واجبة النفاذ وليس لها طريقة للطعن عليها".

وأتم تصريحاته: "الأهلي أمامه مهلة لمدة 30 يوم لسداد المبلغ، وإذا لم يتم الدفع سيكون هناك فوائد عن المبالغ المتأخرة، ونلجأ وقتها للجنة الانضباط في فيفا لنطالبها بمثول الأهلي لأحكام محكمة التحكيم الرياضية، وإذا لم يمتثل بعد مخاطبة لجنة انضباط الفيفا، توقع عليه عقوبات وفقاً للوائح".

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