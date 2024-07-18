شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد الله الصينى بطل كمال الأجسام فى حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل عبد الله الصينى بطل كمال الأجسام، بعد تعرضه لحادث تصادم بالإسكندرية محل اقامته، حيث يقيم اللاعب فى منطقة العجمى.

وتعرض اللاعب لحادث تصادم حيث كان متجهًا إلى عمله مستقلا دراجته البخارية " موتوسيكل" وتصادم مع سيارة على الطريق أدت الى سقوطه ووفاته.

وكان عبد الله الصينى سبق له تحقيق الكثير من البطولة أخرها الحصول على لقب البطولة العربية العام الماضى.

ومن جانبه حرص مجلس إدارة اتحاد كمال الاجسام برئاسة عادل فهيم على نعى اللاعب الراحل داعين الله أن يتغمّده الله بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

