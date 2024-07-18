شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الخميس، فريق الزمالك أمام بروكسى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



ما هو موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي ؟

- يفتتح فريق الزمالك مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس مشواره ببطولة كأس مصر بمواجهة بروكسى على ستاد القاهرة الدولى، وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورت 1 .

ما هو التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام بروكسي ؟

- من المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي ، أحمد فتوح في خط الدفاع .

ومن المتوقع أن يعتمد جوميز على نبيل عماد دونجا ، ناصر ماهر، عبدالله السعيد في خط الوسط، بينما يأتي في خط الهجوم مصطفى شلبي، يوسف أوباما، ترافيس موتيابا.

ما هو الفريق الذي سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسى؟

- الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

ما هو سبب تأجيل مباراة الزمالك وبروكسى؟

كان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ما هو تاريخ مواجهات الزمالك مع بروكسي ؟

- التقى الزمالك مع بروكسى مرة واحدة وكانت فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر أيضاً وحقق الفارس الأبيض فوزاً صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.

كيف استعد الزمالك لمواجهة بروكسي ؟

- طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة الانتصارات بالفوز على بروكسى لتدشين بداية قوية ببطولة الكأس طمعاً فى حصد اللقب بعد التتويج بالكونفدرالية الافريقية هذا الموسم.

كيف استعد بروكسي لمواجهة الزمالك ؟

كشف محمد حامد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بروكسى عن صعوبة مباراة الزمالك مؤكداً أن المنافس فريق كبير، متمنياً أن يحقق فريقه نفس الأداء الذى حدث فى الموسم الماضى.

وتابع مدرب بروكسى أنه كان يتمنى ان تقام البطولة على ملاعب أندية القسم الثاني، وفقا للمتبع فى النظام الأوروبي، حتى يكون مفيد للكرة المصرية.