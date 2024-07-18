شكرا لقرائتكم خبر عن جدول منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 18 يوليو 2024 03:30 م
تستعد البعثة المصرية، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر بباريس، و التي تنطلق بعد أيام من انتهاء الدورة الأولمبية.
ووفقا لجدول البطولة فجاءت مواعيد المنافسات في مختلف الألعاب كالتالى..الجودو
الجمعة 6 سبتمبر: مها سليم على في منافسات وزن 70 كجم، في العاشرة صباحا كرة الهدف
وفيما يخص تنس الطاولة فلم تتحدد بعد البوتشا
29 أغسطس احمد عربى
31 أغسطس سيد حسن
9 سبتمبر عمر محمد عبد السلام
3 سبتمبر هناء عبد الحكيم الفار
محمود نبوى الكياك
8 سبتمبر سلوى إيهاب
7 سبتمبر ياسين كمال الباراتايكوندو
29 أغسطس
سلمى على
عبد الرحمن محمود
الطائرة جلوس
2 سبتمبر مع كازاخستان
31 أغسطس مع فرنسا
السباحة
30 أغسطس ايات احمد
مروة حسن
على الزينى
2 سبتمبر ملك حسين
زياد هشام
29 أغسطس زياد هشام
زياد طارق
1 سبتمبر كريم رمضان
6 سبتمبر كريم رمضان
6 سبتمبر كريم رمضان
محمد كمال رمضان
3 سبتمبر عبد الرحمن يوسف
4 سبتمبر طه عبد الحميد
ايناس عبد العال
5 سبتمبر شريف عثمان
محمود الحفناوى
ريحاب احمد
6 سبتمبر محمود عطية
فاطمة قرنى
7 سبتمبر محمد الالفات
هانى عبد الهادى
صفاء حسن
8 سبتمبر عمرو مسعد
نادية محمد فكرى
راندا تاج.
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