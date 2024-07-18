شكرا لقرائتكم خبر عن جدول منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر بباريس، و التي تنطلق بعد أيام من انتهاء الدورة الأولمبية.

ووفقا لجدول البطولة فجاءت مواعيد المنافسات في مختلف الألعاب كالتالى..

الجودوالجمعة 6 سبتمبر: مها سليم على في منافسات وزن 70 كجم، في العاشرة صباحا كرة الهدف



29 أغسطس احمد عربى

31 أغسطس سيد حسن

9 سبتمبر عمر محمد عبد السلام

وفيما يخص تنس الطاولة فلم تتحدد بعد البوتشا3 سبتمبر هناء عبد الحكيم الفارمحمود نبوى الكياك8 سبتمبر سلوى إيهاب7 سبتمبر ياسين كمال الباراتايكوندو29 أغسطسسلمى علىعبد الرحمن محمود

الطائرة جلوس

2 سبتمبر مع كازاخستان

31 أغسطس مع فرنسا

الباراتجديف



30 أغسطس ايات احمد

مروة حسن

على الزينى

السباحة

2 سبتمبر ملك حسين

زياد هشام

29 أغسطس زياد هشام

زياد طارق

العاب القوى

1 سبتمبر كريم رمضان

6 سبتمبر كريم رمضان

6 سبتمبر كريم رمضان

محمد كمال رمضان

3 سبتمبر عبد الرحمن يوسف

رفع الاثقال

4 سبتمبر طه عبد الحميد

ايناس عبد العال

5 سبتمبر شريف عثمان

محمود الحفناوى

ريحاب احمد

6 سبتمبر محمود عطية

فاطمة قرنى

7 سبتمبر محمد الالفات

هانى عبد الهادى

صفاء حسن

8 سبتمبر عمرو مسعد

نادية محمد فكرى

راندا تاج.