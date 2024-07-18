شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس منح الفرصة لثلاثى الشباب أمام الألمونيوم بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للاعبين الشباب في مباراة الألمونيوم غدا الجمعة في اللقاء الذي يجمعهما بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما استقر على إراحة اللاعبين الشباب من مباراة الغد لتخفيف الضغط عليهم قبل مباراة بيراميدز الهامة في مشوار الدوري.



ويوجد أكثر من لاعب شاب مرشح لدخول قائمة الأهلي مثل محمد عبد الله "جناح" والغاني ريندورف سارباه ، وأحمد عابدين "مدافعين"، لاسيما وأنهم يتدربون مع الفريق الأول منذ فترة، وينالون ثقة كولر، ويتحين الوقت المناسب للدفع بهم في المباريات.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي، ترشيحات لضم 3 لاعبين تحت السن من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل بحث الإدارة عن تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.

وتلقت لجنة اسكاوتنج بالنادي الأهلى، ترشيحات لضم الفلسطيني منير بدارين لاعب روزوفا دولينا كازانلاك البلغاري "جناح ولاعب وسط" والعراقي آدم طالب رشيد لاعب فريق الشباب بنادي تورينو الإيطالي "مدافع"، والجزائري مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر "مهاجم".

ومن المقرر أن تحسم لجنة الاسكاوتنج بالأهلي موقفها من التعاقد مع الثلاثي تحت السن، حال نال اللاعبين الثلاثة إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويذكر أنه حال تعاقد الأهلي مع الفلسطيني منير بدارين سيتم قيده كلاعب محلي وليس أجنبى، كما حدث مع مواطنه وسام أبو علي الذي انضم للفريق الأحمر يناير الماضى ويقدم عروضا رائعة مع الأهلي في الوقت الحالي.

بينما موقف التعاقد مع العراقي آدم طالب غير محسوم انتظار لحسم الموقف من قبل لجنة التخطيط وكولر، حيث أبدت لجنة الاسكاوتنج إعجابها باللاعب، وأخيرا سيواجه الأهلي صعوبة حال التعاقد مع أناتوف بسبب طلبات نادي مولودية الجزائر المالية للتخلي عن الموهبة الصاعدة باعتباره من أبرز لاعبي منتخب شباب الجزائر ثم المنتخب الأولمبي حاليا.