شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة بضيافة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة العالم للكراسي المتحركة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر 2024 عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية ،وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: منتخب البرازيل - منتخب اليابان - منتخب فر نسا - منتخب الولايات المتحدة الامريكية.

المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب الهند - منتخب البرتغال - منتخب شيلى.

وكانت مصر قد استضافت البطولة في نسختها الأولى في 2022 وسط إشادة كبيرة من الجميع في هذا التوقيت، وحصل منتخب مصر على المركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام البرازيل.