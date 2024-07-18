شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 – 7 – 2024 فى مقدمتها، وفاة عبد الله الصيني بطل كمال الأجسام، وموقف مفاوضات الأهلي مع مهاجمين أجانب لتدعيم صفوفه في الصيف.

كولر يدرس منح الفرصة لثلاثى الشباب أمام الألمونيوم بالكأس

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للاعبين الشباب في مباراة الألمونيوم غدا الجمعة في اللقاء الذي يجمعهما بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما استقر على إراحة اللاعبين الشباب من مباراة الغد لتخفيف الضغط عليهم قبل مباراة بيراميدز الهامة في مشوار الدوري.

وفاة عبد الله الصينى بطل كمال الأجسام فى حادث أليم

توفى منذ قليل عبد الله الصينى بطل كمال الأجسام، بعد تعرضه لحادث تصادم بالإسكندرية محل اقامته، حيث يقيم اللاعب فى منطقة العجمى.

المنتخب الأولمبي يكشف موقف كوكا من مباراة الدومنيكان بالأولمبياد

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي موقف أحمد نبيل كوكا من المشاركة في مباراة الدومنيكان يوم 24 يوليو الجاري في افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.

مهاجم تشيزينا الإيطالى ينضم لقائمة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي

دخل البتسواني أغسطس كارجبو مهاجم نادي تشيزينا الإيطالى ، دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام مسئولي القلعة الحمراء بالتعاقد مع اللاعب البتسواني، الذي يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية.

أولمبياد باريس.. سفارة مصر تؤكد جاهزيتها لاستقبال البعثة المشاركة فى الأولمبياد

أكدت سفارة مصر بباريس جاهزيتها لاستقبال بعثة مصر الأولمبية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقررة فى الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس القادم ودورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة ما بين 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر القادم.

4 مهاجمين على رادار الأهلي لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي

يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة مهاجمين أجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، حيث يقودون مفاوضات مع عدد من اللاعبين الذين يلعبون في دوريات أوروبية من أجل تدعيم صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اتحاد الكرة يبدأ التنسيق مع الرابطة للسوبر المصري للأبطال بالإمارات

بدأ اتحاد الكرة التنسيق مع الشركات الراعية ورابطة الأندية على التفاصيل التنظيمية الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامة النسخة الثانية منه في أكتوبر المقبل بالإمارات.