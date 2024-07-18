شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فوج للبعثة المصرية يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل ، إلي مطار القاهرة الدولي ، وفد مقدمة بعثة مصر المتجه إلى فرنسا لخوض غمار منافسات أولمبياد باريس، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ، من أجل التجهيز والترتيب لإقامة البعثة المصرية والانتقالات والتدريبات خلال فترة البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس العام الجاري.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من إداريين ومندوب من العلاقات العامة ومندوب للبعثة الطبية ومندوب مالي من أجل الترتيب لاستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل وإحتياجات البعثة خلال البطولة.



وتبدأ الوفود المصرية في الوصول لمقر الإقامة في القرية الأولمبية بداية من يوم 23 يوليو، حيث إن هناك منتخبات تتواجد في معسكرات خارجيه تتوجه من المعسكرات لباريس مباشرة.



اسامة غنيم مع اعضاء البعثة



البعثة المتقدمة لمشاركة مصر فى أولمبياد باريس



اول فوج للبعثة المصرية