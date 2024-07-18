سابين عابد: أغلقت ملف الاحتراف وهدفي إستكمال المسيرة الناجحة مع طائرة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت سابين عابد لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تمسكها بالبقاء مع فريقها حيث يتبقى لها موسمين مع الفريق الأبيض.

وأوضحت سابين عابد أنها تلقت عروضا من الدوري السعودي بالإضافة لأندية في الدوري المصري لكنها ترغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء ، وتطمح في المستقبل لخوض تجربة إحترافية.

وكشفت سابين عابد أن هدفها إستكمال المسيرة الناجحة مع الزمالك والمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات والالقاب المرحلة المقبلة مع الفريق الأبيض .

واعربت سابين عابد لاعبة الزمالك ومنتخب مصر للطائرة عن سعادتها الكبيرة عقب تكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن تكريمها من رئيس الجمهورية شرف عظيم يتمناه أى رياضي ورسالة مهمة لكل المجتهدين توضح مدى إهتمام الدولة المصرية بالابطال وأصحاب الإنجازات سواء الفردية أو الجماعية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024 .

وساهمت سابين عابد مع باقي زملائها بالزمالك بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب النادي الأهلي ليتأهل الزمالك لكأس العالم للأندية.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة إفريقيا للسيدات للكرة الطائرة أيضا العام الماضي ليتوج باللقب مرتين على التوالي.