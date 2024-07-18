القادسية السعودي يعلن ضم أوباميانج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي القادسية السعودي اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع المهاجم الجابوني بيير أوباميانج قادمًا من صفوف مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم أوباميانج قد ارتبط مؤخرًا بخطوة الرحيل عن صفوف مارسيليا والانضمام إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام نادي القادسية بالحصول على خدماته اللاعب.

ونشر حساب نادي القادسية اليوم الخميس عبر صفحته بموقع التةاصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لأهداف أوباميانج وعلقت: "احموا شباككم وحصنوا مرماكم المرعب وصل".

وكان أوباميانج قد انضم إلى مارسيليا قادمًا من تشيلسي الصيف الماضي، ويمتلك عقدًا ساريًا حتى 2026.

ويعد نادي القادسية العائد إلى دوري المحترفين السعودي هو الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات، حيث عقد 8 صفقات، بضم كل من: ناهيتان نانديز، وحسين القحطاني، وكوين كاستيلس، وجوليان كينونيس، وناتشو فرنانديز، ومحمد قاسم، وقاسم لاجامي، وعلي هزازي.

وتأهل القادسية إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما استطاع الصعود من دوري القسم الثاني في صدارة البطولة.

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