صدمة في مانشستر يونايتد بعد قرار موهبة البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن جواو نيفيز موهبة نادي بنفيكا البرتغالي اختار الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان على الرغم من وجود عرض لضمه من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي مانشستر يونايتد يتابع الموهبة البرتغالية عن قرب خلال العام الماضي بأكمله إلا أن الصحفية البرتغالية أكدت ان جواو نيفيز اختار الانتقال لباريس سان جيرمان بعدما تقدم النادي الفرنسي بعرض جاد لضمه مما أدى الى ابتعاد مانشستر يونايتد عن الصفقة بشكل نهائي.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الإسباني لويس انريكي لعب دورا مهما للغاية في صفقة انتقال جواو نيفيز إلى باريس سان جيرمان حيث عرض النادي الباريسي ٥٩ مليون جنية استرليني لنادي بنفيكا البرتغالي وهو المبلغ الذي يحاول الفريق البرتغالي زيادته في الوقت الحالي مستغلا رغبة باريس سان جيرمان الجامحة في حسم الصفقة لمصلحته .

وأضافت الصحيفة أنه ربما تكون الميزانية المرصودة من جانب مانشيستر يونايتد هي السبب في عدم القدرة على تنفيذ صفقة جواو نيفيز ومنافسة باريس سان جيرمان حيث نجح اليونايتد في ابرام صفقة جوشوا زيركيزي مهاجم بولونيا الإيطالي و ليني يورو مدافع ليل الفرنسي مقابل ما يصل الى ٨٨.٥ مليون يورو وهو ما سيجعل النادي الانحليزي يتريث قبل الدخول في صفقات لضم لاعبين جدد حيث سيرغب النادي في بيع لاعبين من الفريق لضخ أموال جديدة للنادي.