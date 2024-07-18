كواليس تدريبات برشلونة مع هانز فليك

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف فريق برشلونة تدريباته بجلسة واحدة في الأسبوع الثاني من عهد المدرب الألماني هانز فليك، بنفس لاعبي البلوجرانا كما في الجلسة المزدوجة أمس الأربعاء، على الرغم من ترحيبه بضم جوليان أراوخو الذي أجرى جزءًا من التدريب مع بقية زملائه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الظهير المكسيكي تدرب عدة أيام بمفرده لإنهاء عملية التعافي من الإصابة التي يعاني منها منذ نهاية الموسم مع لاس بالماس بهذه الطريقة، ويخوض لاعب برشلونة المرحلة الأخيرة للتأقلم مع المدرب فليك في فترة ما قبل الموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة أن المدرب الألماني يشعر بالقلق هذه الأيام بشأن إصابة بابلو توري، حيث أصيب لاعب برشلونة البالغ من العمر 21 عامًا بكسر في المشط الخامس ليده اليسرى بعد تعرضه لصدمة في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء.

وخضع اليوم الخميس لعملية جراحية بنجاح، وبحسب التقرير الطبي، يمكن أن يعود لاعب خط الوسط إلى التدريبات الأسبوع المقبل للانضمام إلى المجموعة بأوامر من هانز فليك.

وفاجأ لاعبو الفريق الرديف لبرشلونة المدرب الألماني في الأسابيع الأخيرة، بأدائهم الجيد الذي انبهر به فليك، منهم نوح دارفيتش وأليكسيس أولميدو، اللذين بذلا مجهودًا جيدًا في الحصة التدريبية.

ومن المنتظر انضمام اللاعبين الدوليين إلى فريق برشلونة، حيث دفع المدرب الألماني لاعبيه بقوة أكبر للتكيف مع كثافة التدريب العالية، وكذلك للوصول إلى حالة بدنية جيدة لجولة ما قبل الموسم في مانشستر يونايتد.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا