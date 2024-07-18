في بيان رسمي.. إنتر ميامي يعلن مدة غياب ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - نشر نادي إنتر ميامي الأمريكي بيانًا رسميًا أوضح من خلاله الحالة الطبية لنجم الفريق ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وجاء ذلك بعدما تعرض ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين، إلى إصابة قوية خلال مباراة ضد كولومبيا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء مضمون البيان أنه "بعد التقييم الطبي، تقرر أن ليونيل ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن، سيتم تحديد مدى جاهزية اللاعب من خلال الفحوصات الدورية والتقدم في تعافيه".

ومن جانبه، كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، مدة غياب مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة في نهائي كوبا أميركا 2024.

مدة الغياب

من جانه، كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، مدة غياب مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة في نهائي كوبا أميركا 2024.

وقال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، في تصريحات صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المرجح أن يغيب عن المباراتين المقبلتين على الأقل.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز على نظيره الكولومبي بهدف نظيف.

ولم يسافر ميسي رفقة زملائه إلى الأرجنتين، من أجل الاحتفال بلقب كوبا أمريكا، فقد بقى في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى ناديه وإجراء الفحوص الطبية.