هل يفعلها جوارديولا لأول مرة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم بيب جوارديولا صحيفة إندبندنت الإنجليزية، ضمن تقرير أشارت فيه إلى أنه حتى الآن لم يستقر الاتحاد الإنجليزي على خليفة المدرب جاريث ساوثجيت الذي أعلن رحيله بعد بطولة يورو 2024.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد أعلن رحيله عن تدريب الأسود الثلاثة بعد بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” والتي أقيمت في ألمانيا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية يوم الخميس 18 يوليو، رغبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا لتدريب منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

ويريد الاتحاد الإنجليزي التعاقد مع جوارديولا عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، مما يعني تعيين مدرب مؤقت لمدرب الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المرشحين أيضا، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والألماني توماس توخيل لقيادة الأسود الثلاثة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي على استعداد لانتظار رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي قبل تعيين خليفة دائم لجاريث ساوثجيت كمدرب لمنتخب إنجلترا.

يمتلك الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقدًا مع النادي الإنجليزي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

تجربة جديدة

من الجدير بالذكر أن المدرب الأسباني يمتلك مسيرة تدريبية كبيرة ولكن جميعها مع الأندية، فهل يخوض جوارديولا تجربة تدريب المنتخبات عن من بوابة إنجلترا؟

السيتي يحسم مصير جوارديولا

وفقا لموقع "ذي أتلتيك"، تسعى إدارة مانشستر سيتي إلى توقيع عقد جديد مع جوارديولا، لكنها منحته الوقت الكافي لاتخاذ قراره، مشيرة إلى أن فترة الانتقالات الحالية، قد تكون حاسمة بشأن بعض اللاعبين، سواء بالتعاقد مع صفقات جديدة أورحيل بعضهم، مثل برناردو سيلفا أو إيدرسون.

واختتمت، سيتخذ جوارديولا قراره بشأن تواجده داخل نادي مانشستر سيتي، خلال الفترة من شهري ديسمبر وفبراير المقبلين.

يملك جوارديولا في رصيده التدريبي حتى الآن 38 لقبًا متنوعًا، حققها مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وتمكن جوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012، ثم مع انتقاله إلى بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016 حصد سبعة ألقاب، إلى جانب 17 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ 2016 وحتى الآن.