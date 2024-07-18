لوريس: طريقة احتفال لاعبي الأرجنتين هجومًا على شعب فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - وصف هوجو لوريس حارس لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي وقائد منتخب فرنسا السابق، الأغنية التي احتفل بها لاعبو منتخب الأرجنتين عقب الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024 بأنها عنصرية وتحمل هجومًا على الشعب الفرنسي، داعيًا لاعبي التانجو إلى تقديم مثال أفضل للجماهير الشابة.

وتوج منتخب الأرجنتين بطلاً لكوبا أمريكا 2024، بعد فوزه أمام كولومبيا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وأثار إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين، أزمة بسبب احتفالاته عقب التتويج، حيث ظهر في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، وشهدت الاحتفالات عبارات عنصرية مسيئة ضد لاعبي منتخب فرنسا وأصولهم، على غرار ما وقع عقب الفوز بكأس العالم 2022.

وافتتح نادي تشيلسي إجراءً تأديبيًا داخليًا بعد أن قام فرنانديز بتصوير زملائه في المنتخب الأرجنتيني وهم يغنون أغنية عنصرية عن المنتخب الفرنسي، وهو ما أثار أزمة مع زملائه الفرنسيين في الفريق الإنجليزي.

وأصدر إنزو فرنانديز اعتذارًا علنيًا، واعتذر أيضًا بشكل خاص لفريق تشيلسي عما بدر منه في الاحتفالات، وقال إنه كان في حالة نشوة الفوز باللقب، مؤكدًا أن كلمات الأغنية لا تعكس معتقداته أو شخصيته.

تصريحات هوجو لوريس ضد منتخب الأرجنتين

وقال لوريس في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الأرجنتين هم وجه كرة القدم الآن، في أمريكا الجنوبية، وفي العالم، إنهم يستحقون الكثير من الثناء على ما فعلوه على أرض الملعب خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية".

وتابع: "لكن عندما تفوز، تصبح قدوة للآخرين، وخاصة الأطفال، لقد كان هجومًا على الشعب الفرنسي، خاصة بالنسبة للشعب الفرنسي الذي لديه أصول وعائلات أفريقية".

وعلق لوريس على اعتذار إنزو بأنه كان في لحظة نشوة بعد اللقب: "لا يهم إذا كنت في لحظة من النشوة لأنك فزت بلقب مهم، الأمر يتطلب المزيد من المسؤولية عندما تكون فائزًا".

واختتم حارس توتنهام السابق: "لا تريد أن تسمع أو ترى هذا النوع من الأشياء في كرة القدم، كلنا نقف ضد التمييز والعنصرية، أنا فقط آمل أن يكون هذا مجرد خطأ، جميعنا نرتكب أخطاء في بعض الأحيان ونأمل أن يتعلموا منها".

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