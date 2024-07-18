شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في مهمة تفادى مفاجآت كأس مصر أمام بروكسى.. بنى عبيد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يخشى فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مفاجآت بطولة كأس مصر عندما يواجه فريق بروكسى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكأس.

وتعد مباراة اليوم المقررة فى الثامنة مساء هي الثانية بين الفريقين في كأس مصر، حيث تقابلا من قبل ونجح الزمالك في الفوز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الماضية فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

*منتخب السويس

في موسم 1973 خسر الزمالك، أمام منتخب السويس 1-2 في كأس مصر، وودع البطولة.

*الشرقية للدخان

في موسم 1998 خرج الزمالك، من كأس مصر، بعد تعادله مع الشرقية للدخان، بدون أهداف، وحل في المركز الثالث، وكان الكأس في تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

*القناة

في موسم 2002 خسر الزمالك، أمام القناة، بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

*بنى عبيد

في موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.