شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تولى حكم مساعد إدارة مباراة الزمالك و بروكسى في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمود حسين لإدارة مباراة الزمالك وبروكسى المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس بإستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويدير المباراة محمود حسين حكما للساحة، ويعاونه إيهاب فخرى ، ومحمد مجدى سليمان مساعدان، وعمرو عبد الفتاح حكم رابع.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول محمود حسين حكم مباراة الزمالك وبروكسى ، بسبب الحكم المساعد محمود حسين الذى أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى أقيمت بالجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، ويحمل نفس الاسم.

وكشف مصدر في لجنة الحكام أن حكم مباراة الزمالك وبروكسى اليوم من منطقة بنى سويف، وهو حكم أخر غير حكم مباراة الزمالك و الطلائع السابقة .