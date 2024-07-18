شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بروكسى بالكأس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا رفقة الزمالك عندما يواجه فريق بروكسى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



أرقام جوميز مع الزمالك

أرقام جوميز مع الزمالك

خاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 27 مباراة، حقق 15 فوزا و6 تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة الانتصارات بالفوز على بروكسى لتدشين بداية قوية ببطولة الكأس طمعاً فى حصد اللقب بعد التتويج بالكونفدرالية الافريقية هذا الموسم.

فى المقابل، كشف محمد حامد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بروكسى عن صعوبة مباراة الزمالك مؤكداً أن المنافس فريق كبير، متمنياً أن يحقق فريقه نفس الأداء الذى حدث فى الموسم الماضى.

وتابع مدرب بروكسى أنه كان يتمنى ان تقام البطولة على ملاعب أندية القسم الثاني، وفقا للمتبع فى النظام الأوروبي، حتى يكون مفيد للكرة المصرية.