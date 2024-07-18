شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات تفصل المصري عن حسم المركز الثالث فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

موسم مميز قدمه النادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، بعدما قاد فريقه إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، وأعاد النسور الخضر إلى المشاركة الأفريقية ببطولة كأس الكونفدرالية.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً .

ويتبقى للنادي المصري 5 مباريات فقط في مسابقة الدوري، تفصل الفريق البورسعيدي عن الحفاظ على مركزه في جدول المسابقة، وتأتى مباريات المصري كالتالي:

ـ المصري والمقاولون العرب: 21 يوليو

ـ المصري والأهلي: 26 يوليو

ـ المصري وسموحة: 1 أغسطس

ـ المصري وزد: 14 أغسطس

ـ المصري والاتحاد االسكندري: 18 أغسطس

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.