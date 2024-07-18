شكرا لقرائتكم خبر عن عام من السحر.. شاهد كيف احتفى الأهلى بذكرى ضم إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الصفحات الرسمية لـ الأهلي عبر منصات التواصل الإجتماعي ،بمرور عام على انضمام امام عاشور للنادي قادماً من ميتدلاند الدنماركي يوم 18 يوليو 2023 لمدة خمسة مواسم.

ونشرت الصفحة صوراً من رحلة امام عاشور مع الأهلي خلال العام المُنقضي ، وعلّقت عليها : One year of