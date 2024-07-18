الأهلي يطرح ممارسة عامة لتوريد ملابس أكاديمية النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن طرح ممارسة عامة بنظام المظروفين ( فني+ مالي) لتوريد الملابس الرياضية الخاصة بأكاديميات النشاط الرياضي وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد للممارسة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو الغير مصحوبة بالتأمين الابتدائي.





على صعيد آخر ، قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح اليوم وبصحبته المستشار يوسف الكومي ، مساعد وزير العدل ، بزيارة فرع النادي بالشيخ زايد وتفقدا مقر الشهر العقاري الذي يجرى التجهيز لافتتاحه خلال الأيام القادمة.

ويأتي افتتاح مقر الشهر العقاري بفرع زايد ضمن سلسلة منشآت خدمية عديدة.

يجرى الانتهاء منها حاليًا؛ لتوفير احتياجات الأعضاء على كافة المستويات.

